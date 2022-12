Volle kerk voor kerstmis in Jette met kinderzegening, glühwein en Luc Steeno

In een volle Sint-Pieterskerk ging Dirk Vannetelbosch de misviering voor. Het was een frisse kerk met amper 14 graden. Rond het altaar stonden stellingen voor verbouwingen. Wie uitademde zag soms dampwolkjes uit de mond komen. In de mis werd veel gezongen. Kinderen kregen een zegening aan de kribbe. De bekende Vlaamse zanger Luc Steeno was er ook en las teksten voor tijdens de eucharistieviering.