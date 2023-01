Vrijwilligers plaatsen 2.200 kaarsjes op militaire begraafplaats in Zonnebeke

Het is een indrukwekkend zicht op de militaire begraafplaats aan het Polygoonbos in Zonnebeke. Vrijwilligers plaatsten er duizenden kaarsjes, aan de grafstenen van de soldaten die er begraven liggen. Het gaat om Britten, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Canadezen. Van de meeste is de naam onbekend. Maar hun inspanningen, mogen niet vergeten worden, vinden de vrijwilligers, waaronder Johan, die voor de actie speciaal vanuit het Meetjesland kwam. "We moeten de jeugd er aan herinneren waarvoor zij hebben gevochten. Hoe lang het ook geleden is."

Maar er wordt ook stil gestaan bij andere mensen die, al dan niet recent, zijn overleden. "We namen deze maand afscheid van onze mama", zegt Katleen, die samen met haar zus Martine gekomen is. "Deze kaarsjes brengen ons ook dichter bij haar. Het is een mooi moment om samen, op deze bijzondere plek, te herdenken en bezinnen."