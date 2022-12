"Een lieve, intrigerende, sociale en bezwerende boeddhist": Greatest Switch-dj Jeroen Delodder staat stil bij de dood van Maxi Jazz

"Hij was één van de eerste artiesten die de brug sloeg richting de rockwereld", zegt Delodder. Faithless stond als één van de eerste danceacts op Rock Werchter. "Samen met The Chemical Brothers en The Prodigy hebben ze de dancemuziek tot bij de rockliefhebbers gebracht. Faithless was toch écht nog van een ander kaliber, met een veel bredere sound. Ze brachten de dancemuziek tot in de huiskamer met hits als "Insomnia" en "God is a dj"."