Winterstorm in VS en Canada maakt slachtoffers, ook de volgende dagen nog "bitter weer" voorspeld

De Amerikaanse overheid waarschuwde de voorbije dagen meermaals voor levensbedreigende situaties. De National Weather Service (NWS) had het over iets dat "eens in een generatie voorkomt" en dat "wijdverspreide ontwrichtende en mogelijk verlammende effecten kan hebben." Die waarschuwing gold voor zowat 200 miljoen Amerikanen.

Het extreme winterweer heeft dodelijke slachtoffers gemaakt, al zijn er nog geen officiële cijfers. Amerikaanse media hebben het over 16 tot 23 doden. Er zouden doden gevallen zijn in de staten Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado en Michigan. De meeste slachtoffers zouden zijn overleden door ongevallen of door noodsituaties waarbij de hulpdiensten hen niet tijdig konden bereiken.