Brakel vervangt zwembad Poseidon door nieuw goedkoper zwembad

De laatste zwemmer was Brent De Mets, die dan ook bloemetjes mocht ontvangen van het gemeentebestuur. Al woont hij in Horebeke, toch komt hij bijna elke week zwemmen in Brakel. Brent is dan ook positief over het zwembad."Het zwembad is mooi en toch voordelig. Zo geldt voor iedereen hetzelfde tarief: voor 2,5 euro kan je hier al komen zwemmen", legt hij uit. "Ik zal de komende 3 maanden moeten uitwijken naar het zwembad van Oudenaarde, waar het duur is, of naar Zottegem, maar dat is al vrij ver voor mij".