100.000 nieuwe jobs erbij dit jaar: "Dit is zonder meer een historisch feit"

Volgens Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank van België, is het sterke cijfer vooral te danken aan de eerste zes maanden van 2022. "Ondanks de oorlog draaide de economie nog uitstekend in de eerste jaarhelft." De Nationale Bank verwacht niet dat het opnieuw naar af is, nu de economie duidelijk vertraagt. "Integendeel. Net die krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat bedrijven minder snel mensen afdanken", zegt Langenus.

Volgens arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad situeert de groei zich vooral in de dienstensector. In restaurants of winkels bijvoorbeeld zijn veel handen nodig. "De groei is nu veel arbeidsintensiever", zegt Denys in "De ochtend", op Radio 1.

Volgens Denys worden de grootste groeicijfers wellicht in Vlaanderen genoteerd, al bestaan daar momenteel nog geen exacte cijfers voor. Ook is het nog niet duidelijk wat het effect van de jobcreatie op de werkzaamheidsgraad is. "De bevolking op beroepsactieve leeftijd is sterk toegenomen omdat we veel meer migratie hebben gekend", zegt Denys.

"Dit is ongetwijfeld een opsteker voor Vivaldi", aldus Denys. In een periode van gebekvecht over de begroting of over de verlenging van een aantal kernreactoren kan de federale regering zoiets bes gebruiken.