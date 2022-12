22 Vlaamse burgemeesters vragen meer duidelijkheid over mogelijke verplichte fusies

Dat Vlaanderen wel te vinden is voor grotere gemeenten met meer slagkracht is al langer bekend. Gemeenten die vrijwillig een fusie aangaan, worden daarvoor zelfs beloond met een aantal financiële voordelen. Van verplichte fusies is er voorlopig nog geen sprake. Voorlopig. Want blijkbaar gaan er in politieke kringen geruchten dat een aantal partijen daar wel voor te vinden is. En ook bij vrijwillige fusies wordt het al eens aangegrepen als argument: dat het anders toch verplicht zal worden, wellicht zonder de voordelen die nu worden aangeboden.



22 burgemeesters willen duidelijkheid en richtten een burgemeestersfront op om de politieke partijen tot een standpunt te dwingen. "We willen graag weten hoe de politieke partijen in ons land over een gedwongen fusie denken", zegt Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), burgemeester van Heuvelland en één van de initiatiefnemers. "Dan weten we waar we staan en kunnen de Vlamingen bij de Vlaamse verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 een betere keuze maken."