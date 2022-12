Aantal doden door extreem winterweer in Noord-Amerika blijft stijgen

De Amerikaanse overheid en de National Weather Service (NWS) waarschuwden in niet mis te verstane bewoordingen voor levensbedreigende situaties. Bij zulke extreme temperaturen kan je in enkele minuten bevriezen, klonk het. Mensen werd aangeraden om binnen te blijven en niet de baan op te gaan, zeker in de gebieden rond de Grote Meren, waar het winterweer het zwaarst toesloeg. In totaal hebben 200 miljoen Amerikanen de voorbije dagen winterwaarschuwingen gekregen.

Dat Elliot levens heeft geëist, werd het voorbije kerstweekend al duidelijk. Het aantal slachtoffers is intussen nog opgelopen. Officiële cijfers zijn er niet, maar volgens Amerikaanse media is er sprake van minstens 34 doden. ABC heeft het over 39 doden, NBC over 41. Onder meer in de staten New York, Ohio, Missouri, Kansas, Kentucky, Colorado, Vermont en Wisconsin zijn mensen om het leven gekomen. De hulpdiensten houden er rekening mee dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen.

Door het extreme winterweer zaten honderdduizenden huishoudens tijdens het kerstweekend zonder stroom. Op meerdere plaatsen werd de elektriciteit intussen hersteld, maar bijvoorbeeld in de zwaar getroffen staat New York hebben nog altijd meer dan 30.000 gezinnen geen stroom. Ook het vliegverkeer heeft te lijden onder de weersomstandigheden. De voorbije dagen zijn duizenden binnen- en buitenlandse vluchten geannuleerd.

In het zuiden van de Verenigde Staten zijn winterse taferelen ongebruikelijk. In Tampa, Florida, zakte de temperatuur voor het eerst in vijf jaar onder het vriespunt. Dat leidde er onder meer toe dat er koudbloedige iguana's uit bomen vielen.