Auto met volle gastank in lichterlaaie in Zonhoven, bestuurder komt er met de schrik van af

Er volgden twee explosies, vermoedelijk eerst de batterij en nadien de gastank. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur doven, maar de auto was ondertussen al volledig vernield. De bestuurder kloeg over wat hitte in zijn gezicht, maar was voor de rest vooral in shock. Toch werd veiligheidshalve een ambulance opgeroepen. De politie sloot de weg hele tijd af in beide richtingen, zodat het verkeer moest omrijden.