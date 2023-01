Best bewaarde ‘motte’ of kasteelberg van de lage landen binnenkort publiek toegankelijk in Erpe-Mere

De motte is 16 meter hoog en heeft een omtrek van 220 meter. De helling is steil, ongeveer 45 graden. In de middeleeuwen was de helling met doornen begroeid, wat ervoor zorgde dat de vesting niet gemakkelijk in te nemen was.

Het middeleeuwse kasteel is verdwenen, maar in 1904 werd op het domein een art-nouveauwoning gebouwd. Toen de laatste bewoner in januari overleed, nam de gemeente contact op met de familie. “We wilden absoluut vermijden dat het domein in handen van een projectontwikkelaar kwam”, legt burgemeester De Waele uit. “Het huis moet eerst gerestaureerd worden en kan daarna dienen voor het voltrekken van huwelijken. De dienstwoning kan eventueel omgebouwd worden tot horecazaak. In elk geval gaan we het domein openstellen voor het publiek.”

Het schepencollege van Erpe-Mere voorziet hiervoor 1,2 miljoen euro in de meerjarenbegroting.