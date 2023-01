Blokken op de burgemeestersstoel: Gentse gemeenteraadszaal is tijdelijk een bloklocatie 

Het stadhuis is gewoonlijk niet open voor het grote publiek. "We moeten dan ook strenge regels volgen, want niet iedereen mag hier zomaar binnen en buiten wandelen", legt Maaike uit "Om 10 uur gaan de deuren open en dan hebben we een kwartiertje om binnen te gaan. Om half 1 is er een uurtje pauze, en daarna blokken we weer, en dat tot 8 uur. Die discipline is ergens wel goed voor mij, merk ik".