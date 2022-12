Boot met bijna 200 Rohingya meert aan in Indonesië

De Verenigde Naties riepen enkele dagen geleden al op om boten met Rohingya-vluchtelingen te redden die op drift geslagen zijn op de Indische Oceaan. Een boot met 190 mensen aan boord was in nood in de Golf van Bengalen bij de Indiase Andamanen en Nicobar-eilandengroep. Er waren onbevestigde berichten dat al minstens twintig mensen op die boot omgekomen waren.

Zondag kwam een andere boot met 57 Rohingya-vluchtelingen aan in Atjeh, na een maand op zee. En in november zijn volgens de UNHCR twee boten met in totaal 229 Rohingya aan land gegaan in de provincie Atjeh.