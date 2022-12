Brand op Oude Markt Leuven, vrouw zwaargewond

Rond middernacht kregen de hulpdiensten een oproep voor een brand in een pand op de Oude Markt, vertelt Mathieu Caudron, woordvoerder van de politie van Leuven. Het gaat om het gebouw waarin café De Prof gehuisvest is. De brandweer is bij aankomst onmiddellijk overgegaan tot bluswerkzaamheden.

Op de eerste verdieping van het gebouw was een vrouw van 38 aanwezig. Zij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd, ze is buiten levensgevaar. Er is veel schade aan de eerste en de tweede verdieping van het pand.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.