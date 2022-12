Braziliaanse politie arresteert aanhanger van Bolsonaro die aanslag wilde plegen

In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia heeft de politie een man gearresteerd die een bom in een vrachtwagen met brandstof had geplaatst. Door de bom te ontploffen hoopte de aanhanger van huidig president Jaïr Bolsonaro chaos te kunnen creëren in aanloop van de inhuldigingsceremonie van de nieuwe president Luiz Inacio "Lula" da Silva, op 1 januari. De chauffeur van de vrachtwagen heeft het explosief ontdekt en heeft zo een aanslag kunnen verijdelen.