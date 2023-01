Celstraffen tot zeven jaar voor invoer van cocaïne in haven van Antwerpen

De feiten kwamen aan het licht na analyse van onderschepte communicatie in het onderzoek naar de gekraakte berichtendienst Sky ECC. Daaruit bleek dat Dave D., die op kaai 913 in de Antwerpse haven werkte, containernummers kreeg doorgespeeld. Hij moest ook in de computersystemen opzoeken wanneer de containers aankwamen in de haven, of ze geselecteerd waren voor controle, wanneer ze werden afgehaald, etc. Hij kon tussen juni 2020 en januari 2021 aan de invoer van zeven partijen gelinkt worden. De douane kon er vijf in beslag nemen, goed voor minstens 3,3 ton cocaïne in totaal.

Dave D. werd goed betaald voor zijn info. Uit de berichten bleek dat hij bedragen tussen 2.000 en 20.000 euro ontving om een container op te zoeken. Financieel onderzoek toonde een grote discrepantie aan tussen zijn officiële inkomen en zijn uitgaven. Zo werden er cashverrichtingen vastgesteld voor meer dan 46.000 euro.