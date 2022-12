Recordaantal Chinese oorlogsvliegtuigen dringt het luchtruim van Taiwan binnen

De ADIZ en de middellijn

De ADIZ (of de luchtverdedigingszone) bestaat uit het luchtruim van een land én een extra deel dat zich ver uitstrekt over land en water. Een land probeert in dat deel van de lucht burgervliegtuigen te identificeren, lokaliseren en vooral controleren om zo de nationale veiligheid te kunnen garanderen. Enkele Chinese provincies horen ook tot de ADIZ van Taiwan.

De middellijn is een grens die de Straat van Taiwan horizontaal in tweeën deelt. Het is een 'imaginaire' en 'onofficiële' scheidingslijn die zowel voor luchtverkeer als vaarverkeer geldt. De lijn kwam tot stand tijdens de Koude Oorlog en was een manier om de twee kampen uit elkaar te houden en de kans op confrontaties te verminderen.