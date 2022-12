Cosa Nostra-whisky, Chilli Mafia-saus of Mafiozzo-koffie? Italiaanse landbouwers zijn het beu

Dat de maffia gebruikt wordt om producten te verkopen, zit de organisaties nog om een andere reden dwars. "Italië blijven associëren met deze stereotypes van de maffia en met criminaliteit is erg schadelijk voor het imago van ons land", vertelt Alessandro Apolito. "Maar het ergste is nog dat het een belediging is voor de slachtoffers van de maffia. Honderden onschuldige mensen zijn vermoord door de maffia of lijden onder maffiacriminaliteit. Vooral in Palermo heerst sterke verontwaardiging over deze absurde marketing. Er zijn miljoenen Sicilianen die eerlijk zijn en de wet respecteren, maar het slachtoffer zijn van deze criminele plaag."

Op Europees niveau zijn er wel afspraken over bijvoorbeeld de vermelding van de herkomst van producten, maar niet over gimmicks zoals het gebruik van maffiaterminologie. "De naam van de georganiseerde misdaad gebruiken voor marketingdoeleinden kan niet geaccepteerd worden", zegt Ettore Prandini, algemeen directeur bij Coldiretti. "Er is economische schade voor onze voedingsindustrie, maar ook voor de slachtoffers van de onderwereld. We moeten hier op Europees niveau overeenstemming over bereiken, om ervoor te zorgen dat dit niet langer kan gebeuren."