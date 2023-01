Opnieuw reuzenkerststallen in de kerken van Landen, na 2 jaar corona

Ulens is blij dat de kersttaferelen er opnieuw staan, na 2 jaar corona. "De laatste keer dat we dit gebouwd hebben, was in 2019. En mensen zien dit graag, ze komen echt van overal. Je kan ook een wandeling maken langs de drie kerken, dat is een route van 8,7 kilometer. Je vindt die terug op de website van de stad Landen."