Dodelijke steekpartij Berchem: raadkamer bevestigt aanhouding van 18-jarige verdachte

De vermoedelijke betrokkenen konden al snel geïdentificeerd worden. Ze hadden na de steekpartij de trein genomen naar Aalst. Nog diezelfde dag werden een 16-jarige en een 18-jarige verdachte gearresteerd. De minderjarige werd door de jeugdrechter van Dendermonde in een gesloten instelling geplaatst. De meerderjarige is vandaag voor de raadkamer verschenen, die zijn aanhouding bevestigde. Hij blijft dus nog zeker een maand in de cel. Zijn advocate verklaarde geen beroep te overwegen.

De steekpartij zou een wraakactie onder zogenaamde "drillrappers" zijn, een fenomeen dat komt overgewaaid uit de VS waarbij jongeren in video's pronken met extreem geweld. Volgens het parket lijkt er een link te zijn met een vecht- en steekpartij van eind oktober in het Centraal Station van Antwerpen.