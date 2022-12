Drinkwaterproblemen in Hageland voorlopig van de baan: "Blijven zoeken naar eventuele lekken"

Door de feestdagen werd er meer water verbruikt, wat er mee voor zorgde dat er tekorten waren. Met de overgang van oud naar nieuw in het vooruitzicht, wordt rekening gehouden met nieuwe problemen. "Net daarom blijven we actief op het terrein om problemen op te sporen. We gaan systematisch de leiding af van het waterproductiecentrum in Aarschot naar de watertoren van Baal om te zien of daar een lek is. We doen dat op verschillende locaties om er zeker van te zijn dat we nergens iets over het hoofd zien."