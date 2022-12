Na het lek in Servië: hoe gevaarlijk is ammoniak voor de mens? Professor Tytgat: "Schade aan ogen kan onomkeerbaar zijn"

In Servië is gisteren een goederentrein ontspoord en daarbij kwam ammionak vrij. De gaswolk heeft tientallen mensen vergiftigd. Hoe gevaarlijk is het goedje? "Het geeft een sterke irritatie aan de slijmvliezen van de neus en de luchtwegen. Je kan in de problemen komen met je ademhaling. Maar ik maak me vooral zorgen voor de ogen", legt professor toxicologie Jan Tytgat in "De ochtend" (Radio 1) uit.