40e editie van Kerstjumping in Mechelen: "Ideale afsluiter van paardensportseizoen, met ook grote muziekshow voor trouwe bezoekers"

Vandaag is in de Nekkerhal in Mechelen de Kerstjumping gestart. Dat internationale paardensportevenement gaat naar jaarlijkse gewoonte ook nu weer door tussen Kerst en Nieuwjaar. Deze editie is wel een bijzondere: de Kerstjumping bestaat 40 jaar. "Dat vieren we de hele week met verschillende activiteiten", vertelt voorzitter van Jumping Mechelen Gunter Van Lent.