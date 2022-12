Laatste vermisten levend teruggevonden na lawine in Oostenrijk

"Voor zover we nu weten, kunnen we aannemen dat er geen vermisten meer zijn", aldus de politie in een communiqué. Maandag zal er evenwel nog een extra zoektocht plaatsvinden ter bevestiging.

De lawine deed zich zondag rond 15.00 uur voor in het skigebied van Lech en Zürs, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, op een hoogte van 2.700 meter. Op basis van een video van een getuige van de lawine had de politie het over een tiental bedolven personen.

De Vlaming Arnoud Persoon werd op de piste verrast door de lawine. "Mijn vriendin, schoonvader en schoonbroer waren van top tot teen bedolven onder de sneeuw. Zij hebben zichzelf gelukkig snel kunnen bevrijden. Mijn vriendin is beginnen te graven en vond een man die we samen kunnen uitgraven hebben, hij was er erg aan toe."

Met helikopters en verschillende reddingsploegen werd urenlang naar de vermisten gezocht. Er was gewaarschuwd voor lawines.