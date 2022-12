Leids Cabaret Festival geannuleerd, te weinig kandidaten met talent

De organisatoren van het Leids Cabaret Festival trekken de stekker uit de 44e editie van de talentenjacht voor cabaretiers. Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor wie het festival "het laatste zetje" kan zijn om het te maken.

"Bij ons moet het idee bestaan dat dat in potentie mogelijk is en dat we nieuwsgierig zijn naar de professionele ontwikkeling van iemand binnen het festivaltraject en daarna", meldt de organisatie aan de NOS.

Het is voor het eerst in de 44-jarige geschiedenis van het Leids Cabaret Festival dat het event niet door kan gaan omdat er geen geschikte kandidaten zijn. In 2021 werd het festival afgelast door corona.

In het verleden hebben verschillende Vlaamse komieken hun carrière gelanceerd op het grote caberetfestival in Leiden. Alex Agnew won de wedstrijd in 2003 en in 2008 mocht het Vlaamse duo Ter bescherming van de Jeugd met de hoofdprijs naar huis. Iwein Segers won in 2008 de publieksprijs. Ook voor Wim Helsen was zijn plaats in de finale van het Leids Cabaret Festival van 2002 het begin van een mooie carrière.