Spanning op Koreaans schiereiland neemt toe: Zuid-Korea vuurt waarschuwingsschoten af na "duidelijke provocatie" door Noord-Korea

"Het zijn kleine drones van twee meter klasse of kleiner", vertelt Seung-oh. "Eén vloog naar het noordelijke deel van het grootstedelijk gebied en de andere vier vlogen rond Ganghwa, een eiland voor de westkust van Zuid-Korea. Ons leger reageerde onmiddellijk uit zelfverdediging".

Het is voor het eerst in vijf jaar dat er Noord-Koreaanse drones aan de zuidelijke kant van de grens zijn gezien. In 2017 stortte een Noord-Koreaanse drone, vermoedelijk op een spionagemissie, neer vlak bij de grens.