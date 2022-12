Verschillende handelaars in Antwerpen en Vlaams-Brabant opgelicht met valse actie voor Centrum voor Geleidehonden

Op verschillende plaatsen in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen heeft een onbekende vrouw mensen opgelicht. Ze deed zich voor als verkoper voor het Centrum voor Geleidehonden in Tongeren. "De eerste melding kwam uit Aarschot, maar later kregen we er ook nog uit Leuven, Putte, Westerlo en Tremelo", vertelt Miek Uyttendaele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. "Die vrouw is dus echt wel een vrij groot gebied aan het oplichten."