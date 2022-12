Bestelwagen rijdt in op auto in Geel: twee inzittenden komen om het leven

In Geel is vanmiddag een dodelijk ongeval gebeurd op het kruispunt van de Westelijk Ring met de Noord-Zuidverbinding. Een bestelwagen is er ingereden op de zijkant van een auto. Een ouder koppel uit Meerhout, dat vooraan in de auto zat die werd aangereden, kwam om het leven. De derde inzittende, hun 43-jarige dochter, raakte lichtgewond, net als de 22-jarige Arendonkse bestuurster van de bestelwagen.