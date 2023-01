Tramverkeer richting Deurne een tijdje verstoord door botsing met auto 

Het tramverkeer in Antwerpen was vanmiddag een tijdje verstoord door een ongeval met een auto. Het ongeval gebeurde op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken toen een auto rechtsomkeer maakte en de tramsporen in het midden van de straat overstak. "De aankomende tram, die in zo'n situatie altijd voorrang heeft, botste toen op de zijkant van de auto", vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie.