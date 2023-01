Burgemeester van Wuustwezel gaat in dialoog met jongeren die voor overlast zorgen aan Mariagrot

Het is niet de eerste keer dat de grot hangjongeren aantrekt. In het verleden nam de gemeente daarom al stappen. "We hebben de grot al helemaal opgekuist. Zo werden de planten bijgesnoeid. De grot staat nu meer in het zicht en in het licht. Er is zo ook meer sociale controle. Toch zou er nu nog wat overlast zijn", aldus Wouters.