Burgerplatform Vliegerplein niet verrast over uitbreiding Antwerpse luchthaven: "Kosten-batenanalyse was een schaamlapje" 

"In het begin van de legislatuur heeft de regering een kosten-batenanalyse laten uitvoeren om te onderzoeken of de regionale luchthavens rendabel kunnen zijn. Voor Antwerpen was de conclusie heel duidelijk. Die zal nooit rendabel worden, hoeveel vluchten men ook aantrekt. Volgens dat onderzoek was het financieel het beste om de luchthaven binnen de 10 jaar te sluiten. Maar de regering wil ze absoluut openhouden. Men is nooit ernstig met de cijfers omgegaan. Die analyse is een schaamlapje geweest", zegt De Roeck.