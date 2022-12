Ruim 50.000 70-plussers opnieuw aan de slag als werknemer: "Het blijft beperkt, maar het stijgt"

Met ruim 1,5 procent kan je natuurlijk niet spreken van een grote maatschappelijke trend. "Het blijft beperkt, maar het stijgt", zegt Kathelijne Verboomen. Zij ziet die stijging vooral in sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn - in de horeca of de kleinhandel bijvoorbeeld - en in sectoren waar flexibiliteit mogelijk is (onder meer de zorgsector, de dienstensector, de financiële sector en de transportsector).

"Veel ouderen geven aan dat ze best wel aan de slag willen blijven of weer aan de slag willen als zee al met pensioen zijn. Maar ze vragen wel aanpassingen: deeltijds werken, aangepaste uren of een minder zwaar takenpakket." Naast die vraag naar meer flexibiliteit is de mogelijkheid om - onder bepaalde voorwaarden - onbeperkt bij te verdienen bovenop je pensioen een belangrijke aanmoediging.

"Wij vermoeden dat het alleen maar zal stijgen", denkt Kathelijne Verboomen. "Al was het maar om de energiefactuur te betalen of omdat de winkelkar duurder is geworden."