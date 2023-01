Modder en ambiance tijdens Wereldbeker veldrijden in Gavere: "Gavere staat absoluut op de wielerkaart"

Ook Fiebe en Luna van scouts Asper, een deelgemeente van Gavere, zijn enthousiast: "Wij komen hier een beetje sfeer opsnuiven. Er is goed volk en goed bier! Ik ben net bijna gevallen in de modder, maar het is nog doenbaar. We hebben gelukkig onze laarzen aangetrokken. Maar misschien zullen er later op de avond wel mensen vallen, na wat pintjes...", lachen de twee.