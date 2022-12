17-jarig meisje verdacht van moord op stiefvader in Huizingen

In Huizingen (Beersel) is op kerstdag een 33-jarige man om het leven gekomen in verdachte omstandigheden. Zijn 17-jarige stiefdochter zou de man om het leven hebben gebracht met een messteek in de borst. Het meisje is opgepakt en zal worden voorgeleid bij een jeugdrechter met het oog op plaatsing in een gesloten jeugdinstelling.