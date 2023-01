Opnieuw verschillende auto's met pech na tankbeurt bij Gabriëls in Gistel

“We hebben vastgesteld dat er geen lek is in de tank zelf zit. Maar waarschijnlijk zit er wel een lek in de aanzuigleiding van de pomp of iets gelijkaardig”, zegt Gabriëls. "We gingen er vorige keer van uit dat het probleem opgelost was, maar dat is jammer genoeg niet het geval. Er is waterinsijpeling, al dan niet doelbewust of door beschadiging, maar we vinden het lek voorlopig niet." Hoe lang de problemen zullen duren, is niet duidelijk. Mensen die ook autoproblemen ondervinden na een tankbeurt bij Gabriëls in Gistel kunnen contact opnemen voor een schadevergoeding.