Twee fietsers van 75 jaar komen in kanaal in Mol terecht

Rond half twaalf deze voormiddag zijn twee fietsers in het kanaal Dessel-Schoten terechtgekomen. Dat gebeurde op het jaagpad ter hoogte van de Arendonkseweg in Mol. Het gaat om een koppel uit Arendonk, beiden zijn 75 jaar. Waarschijnlijk viel de eerste fietser in het water en ging de tweede er achteraan om hulp te bieden.

Wielertoeristen die langsreden hebben de twee uiteindelijk uit het water gehaald en de brandweer verwittigd. Toen die ter plaatste kwam, waren beiden al op het droge. Ze werden wel naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.