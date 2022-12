Voortaan mogelijk om (digitaal) afbetalingsplan te vragen voor verkeersboetes

De overtreder kan zich aanmelden op de site via eID, Itsme of met zijn pv- of systeemnummer en kan vervolgens kiezen in hoeveel schijven hij de boete wil afbetalen, met een maximum van zes maanden. De betaling van de eerste schijf zorgt ervoor dat de andere maandelijkse schijven automatisch gedomicilieerd worden op de bankrekening. Na vervaldag van de laatste schijf stopt de domiciliëring automatisch. De burger wordt via mail op de hoogte gehouden van de voortgang van het afbetalingsplan. Wie hulp nodig heeft, kan van maandag tot vrijdag bellen naar een contactcenter.

Het afbetalingsplan is volledig vrij van interest. Al zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het afbetalingsplan aangevraagd worden vóór de vervaldatum van de boete en moet men erkennen dat men de bestuurder was die de overtreding beging.