Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Houthulst

Het kalkoenbedrijf in kwestie waar vogelgriep werd vastgesteld, is Tryssessoone in Merkem, een deelgemeente van Houthulst. Uit voorzorg moet het bedrijf Sap, dat in dezelfde straat kuikens kweekt, ook zijn dieren afmaken.

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft rond het bedrijf een beschermingszone van tien kilometer ingesteld. Binnen die straal moeten alle vogels opgehokt of minstens met netten afgeschermd worden. Daarbinnen vallen delen van Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge. Wie bij zijn pluimvee of vogels symptomen van vogelgriep vaststelt, moet een dierenarts raadplegen.

In ons land zijn er in de afgelopen vier maanden meer dan twintig besmettingen vastgesteld bij commerciële en particuliere houders. Daarnaast zijn in het hele land ook tientallen besmette wilde vogels gevonden. Door contact met die wilde vogels wordt het pluimvee besmet.

Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit virus ook schadelijk is voor de mens.