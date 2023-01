Gentse politie deelt 2 GAS-boetes uit voor bezit van vuurwerk 

In Gent heeft de politie 2 GAS-boetes uitgedeeld voor het bezit van vuurwerk. Sinds dit weekend is het in Gent namelijk verboden om vuurwerk in het bezit te hebben op het openbaar domein. Die regel geldt tussen 18 uur 's avonds en 6 uur ’s morgens, en dat tot 1 februari 2023. Hoewel de politie meerdere meldingen van vuurwerk en bommetjes ontving, waren de daders bij aankomst meestal al verdwenen. "Het blijft moeilijk om de daders te kunnen betrappen", klinkt het bij de politie.