"Zeg 'ns Aaa"-acteur John Leddy (92) is overleden

Bij het grote publiek brak hij door als Koos Dobbelsteen in "Zeg 'ns Aaa", een van de populairste Nederlandse sitcoms ooit. Die draait rond huisarts en alleenstaande moeder Lydie van der Ploeg, haar twee kinderen en haar naïeve huishoudster "met een schelle stem" Mien. De serie liep van 1981 tot 1993 en wordt nog geregeld herhaald op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Leddy is overleden in het ziekenhuis in Den Bosch, in het bijzijn van zijn familie. Hij zal in besloten kring worden begraven in Heusden, waar hij de voorbije 50 jaar heeft gewoond.