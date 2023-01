1,4 miljoen voor 10 Oost-Vlaamse gemeenten voor betere digitale dienstverlening

Een digitaal loket van een gemeente of stad is interessant voor de inwoners, verenigingen en ondernemingen. "Maar het kan altijd beter, efficiënter en sneller", zegt schepen voor ICT in Geraardsbergen Veerle Mertens. "Onder impuls van Polis (van het provinciebestuur), hebben we met 9 andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten het project Dienstverlening van de Toekomst: eenvoudig, efficiënt en transparant opgemaakt. Daarmee willen we onze digitale dienstverlening verbeteren."