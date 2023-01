Opnieuw foto's beklad van mensen met migratieachtergrond in Oostende

"We vinden het belangrijk om dit niet te laten passeren. Wij zijn echt wel verontwaardigd", gaat Beirens verder. "We zijn ook aan het onderzoeken of we camera's kunnen plaatsen aan De Nieuwe Gaanderijen. Zo zou het veel gemakkelijker worden om mogelijke daders in de toekomst op te sporen. Sowieso hebben we ook klacht neergelegd bij de politie."