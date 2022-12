Brand verwoest containerklas in basisschool De Boomhut in Tongeren

13 leerlingen van het 5e leerjaar kregen les in de uitgebrande containerklas. "We zijn de puzzel aan het leggen zodat de kinderen na de kerstvakantie les kunnen krijgen in de school", gaat Vanvinckenroye verder. "We gaan proberen de instapklas in de school te verhuizen zodat de 13 leerlingen in dat lokaal terechtkunnen. We vinden het heel belangrijk dat we ze kunnen opvangen op school en ze bij de andere leerlingen op hun eigen school blijven." De school zal er alles aan doen om de speelplaats opnieuw in orde te maken tegen 9 januari.