Camera's op textielcontainers moeten sluikstorters in Beveren en Kruibeke afschrikken

"Textielcontainers zijn vaak een bron van sluikstort", legt Jens De Wael van Ibogem uit. "Daarom hebben we beslist om al onze textielcontainers uit te rusten met een camera. In totaal gaat het om 40 containers in Beveren, Kruibeke en Zwijdrecht. Proefprojecten in andere regio's tonen aan dat zwerfvuil met 50 procent afneemt als er camera aanwezig zijn."