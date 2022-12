Luchthaven van Charleroi verwacht dat komend weekend ruim honderd Ryanairvluchten geschrapt worden

Als gevolg van de staking zullen de vijftien Ryanair-vliegtuigen die op de luchthaven van Charleroi gestationeerd zijn en bemand worden met in België gevestigd personeel aan de grond blijven. Vluchten vanop buitenlandse basissen zouden wel kunnen plaatsvinden.

De CEO van de luchthaven van Charleroi Philippe Verdonck zegt in La Dernière Heure dat hij verwacht dat 19.000 passagiers zullen getroffen worden door de staking bij Ryanair. Hij bevestigt het bericht aan VRT NWS en verwacht dat er 107 vluchten van Ryanair zullen geschrapt worden het komende weekend. "Het gaat om een inschatting, want we wachten nog op de concrete informatie vanuit het hoofdkantoor van Ryanair in Dublin", aldus Verdonck. Het gaat onder meer over vluchten naar Tenerife, Dublin, Malaga, Lissabon en Marrakesh.

Op Brussels Airport in Zaventem zou er geen hinder zijn bij vluchten van Ryanair. Sinds eind oktober heeft Ryanair daar geen vliegtuigen meer gestationeerd. Het blijft ook onzeker of de Ierse maatschappij in het voorjaar opnieuw een basis met "vaste" vliegtuigen en bijhorend personeel zal openen op Zaventem.