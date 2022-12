China heft reisbeperkingen op voor Chinezen en buitenlanders: goed voor economie en toerisme, maar ook vrees voor nieuwe coronavarianten

Het opheffen van de reisbeperkingen lokt dan ook uiteenlopende reacties uit in de rest van de wereld. Voor de Chinese economie en de wereldeconomie en de toeristische sector is het zeker goed nieuws. "Of je het nu wil of niet, China is voor heel veel bedrijven heel cruciaal. Dat het land drie jaar gesloten is gebleven, is natuurlijk heel slecht voor de economie, zowel voor de Chinese als hier in België of Europa", zegt de Belgische China-adviseur en ondernemer Bart Horsten.

Persoonlijk contact is in China heel belangrijk in het afsluiten van zakendeals, weet Horsten. "Je moet gewoon de kans hebben om lokaal met de mensen te communiceren, zeker in China. Dus dit is goed nieuws voor de zakenwereld in het algemeen." Horsten voorspelt daarnaast dat ook de Chinezen de "compensatiedrang" of "knaldrang" zullen voelen. Zodra ze kunnen reizen, zullen ze dat doen. "En ze zijn met velen."