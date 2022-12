Griep, RSV, corona of helemaal niets? Er is een nieuwe zelftest die het allemaal opspoort (maar veel vraag is er nog niet naar)

En wat als je nu net een oudejaarsfeest in het vooruitzicht hebt? Dan blijf je best thuis, zegt Van Giel. Dat doe je best "met elke aandoening van de luchtwegen, of je nu hoest of niest", beaamt Van Ranst. "Als dat niet kan, zorg dan dat je goed ventileert en een mondmasker draagt. Maar het verstandigste is je verantwoordelijkheid nemen en niemand anders infecteren."