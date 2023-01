Tongeren bouwt dam met houtsnippers om modderstromen bij hevige regen te voorkomen

Heel wat straten van de dorpen Nerem en Vreren in Tongeren hebben geregeld last van modderstromen bij hevige regen. Vooral de Neremstraat, Achterstraat en Servatiusweg worden bij veel waterval overspoeld met modder die afkomstig is van de Vrinkseweg en de hoger gelegen landbouwpercelen. Om de bewoners te beschermen werd er vorig jaar een tijdelijke dam gebouwd met strobalen langs de Vrinkseweg, maar die was al snel aan vervanging toe.