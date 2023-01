Oudejaarsduik in Rotselaar nog nooit zo snel uitverkocht: "Dit succes hadden we nooit verwacht"

Organisator Jan Van Meerbeeck noemt het succes "ongezien". Nog nooit eerder was de Oudejaarsduik volledig uitverkocht. "En dat ging snel hé. Normaal hebben we zo'n 250 à 300 deelnemers bij de voorinschrijvingen, maar vorige week bereikten we al het maximum aantal inschrijvingen van 400. Dat aantal kunnen we jammer genoeg niet verhogen, want het moet veilig blijven. Ijsberen is blijkbaar in", lacht Jan.