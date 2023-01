Eén bewoner lichtgewond en drie appartementen tijdelijk onbewoonbaar na brand in Heusden-Zolder

Rond kwart voor acht merkten bewoners van het appartementsgebouw in de Koolmijnlaan een dichte rook op en ze sloegen alarm. Iedereen haastte zich naar buiten. De brandweer ontdekte al snel dat het vuur ontstaan was in een lokaal waar de nutsvoorzieningen zijn ondergebracht. Er was een kortsluiting ontstaan in een elektriciteitskast. De hitte van het vuur had leidingen doen smelten en ook de waterleiding had het daardoor begeven.