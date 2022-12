Eindejaarsvuurwerk Antwerpen dit jaar vanop twee aparte pontons: meer spreiding van toeschouwers en beter zicht voor iedereen 

In Antwerpen zal het nieuwjaarsvuurwerk op 31 december afgeschoten worden vanop twee apart pontons in de Schelde, een in het noorden en een in het zuiden van de stad. Dat is nieuw, maar zorgt er wel voor dat iedereen die vanop de Scheldekaaien het vuurwerk komt bewonderen een goed zicht heeft. Daarnaast kan de stad de toeschouwers op die manier ook beter spreiden.